Fyra dalalöpare uttagna till VC-premiären: "Riktigt stark trupp"

Den 25-28 maj inleds årets världscup i Finland och Sverige skickar totalt 17 löpare. Sist in i truppen var två herrar och fyra damer som stod för övertygande prestationer den gångna Swedish League-helgen i Bollnäs: Emil Svensk (Stora Tuna), Oskar Sjöberg (OK Linné), Lilian Forsgren (OK Tisaren), Sara Hagström (IFK Göteborg), Josefin Tjernlund (OK Tisaren) samt Alva Olsson (Linköpings OK).

– Det är alla löpare som visade framfötterna på uttagningstävlingarna och jag känner att vi åker med en riktigt stark trupp till Finland. Det ska bli väldigt kul att rulla igång den internationella säsongen, säger förbundskapten Håkan Carlsson.

HELA LANDSLAGSTRUPPEN

Tove Alexandersson, Stora Tuna OK

Lilian Forsgren, OK Tisaren

Sara Hagström, IFK Göteborg

Helena Jansson, OK Ravinen

Emma Johansson, Domnarvets GoIF

Karolin Ohlsson, Järla Orientering

Alva Olsson, Linköpings OK

Lina Strand, Göteborg-Majorna OK

Josefin Tjernlund, OK Tisaren

Gustav Bergman, OK Ravinen

Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn

William Lind, Malungs OK

Martin Regborn, Hagaby GoIF

Albin Ridefelt, OK Linné

Johan Runesson, Tampereen Pyrintö

Oskar Sjöberg, OK Linné

Emil Svensk, Stora Tuna OK

På herrsidan är det två starka namn som saknas i årets första blågula trupp. Fjolårets främste svensk på VM-långdistansen, Fredrik Bakkman, avstår då tävlingarna inte passar in i hans träningsupplägg. Stannar hemma gör även regerande sprintvärldsmästaren Jerker Lysell, som har fortsatta skadebekymmer.

– Jerkers vader krånglar och han fokuserar nu fullt ut på att komma i form till sommarens VM, säger förbundskapten Carlsson.

Den inledande världscupomgången startar i Åbo med deltävling 1 i stafettvärldscupen. Därefter följer en individuell minitour bestående av tre lopp i trakterna kring Lojo: sprint, medeldistans samt en avslutande långdistans med jaktstart.