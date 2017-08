Johansson och Risby segrare i Tuna Ting – och ungdomarna visade klass i Dalacupen

I frånvaron av Kajsa Risby, som inte kom till start, var Emma Johansson än större favorit till segern på lördagens medeldistans. Tävlingarna var förlagda till Romme Alpin och damerna hade drygt 4.1 kilometer. Johansson hade en fin resa i skogen och lade enmdast några sekunder till sjunde kontrollen. Segermarginalen skrevs till 3.31.

Malungs-duon Johan Bäckman Johan Nordlund svarade för fina lopp men fick ge sig mot 20–årige superlöftet Simon Hector, SnättringeSK. Detta trots en bom till 13:e kontrollen på minst 45 sekunder.

En deltävling var det också i Dalacupen och där var inte oväntat Tilda Östberg, Stora Tuna överst på pallen i D16. Seger med 1.33 och detta trots en stor bom till den fjärde kontrollen på fem minuter, Hennes namne, Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, slutade tvåa och trea var Vansbros Lillian Palm. OK Kåres duktiga tjej, Tove Ringi var nära segern efter ett fint lopp men segerchansen försvann efter en stor bom på över tio minuter till den tolfte kontrollen.

Jonas Carlsson, Stora Tuna, blev bäste dalakille i H16 och vann Dalacupen. Han fick dock ge sig i resultatlistan för Valter Pettersson, OK Tisaren med knappa halvminuten.

Kåreseger blev det i D14 genom Vendela Söderqvist som närmast hade två Domnarvettjejer bakom sig. Emma Eliasson och Anja Nilsson var 0,45 respektive 3.11 efter i mål.

Tunakillen Mattias Östberg är vindsnabb i skogen och utan bommar är det få som matchar honom. Efter ett mycket fint genomfört lopp segrade han med 4.01 före Joel Golsäter. Korsnäs IF OK.

Arrangören hade sytt ihop helgen med boendemöjligheter på skidanläggningen och föreläsning av Anneli Östberg och Anton Sjöqvist på lördagseftermiddagen som var både uppskattat och mycket intressant.

Medeldistans var detäven på söndagen och de varierade och väl kuperade banorna blev utslagsgivande förlöparna.

Damklassen blev en tuff sekundstrid mellan OK Kåre-duon Kajsa Risby och Matilda Andersson. Risby segrade till slut med fem sekunder och trean Linda Lindkvist var bara 17 sekunder där bakom.

Johan Bäckman fick lite revansch och tog hem segern i H21 knappt två minuter före Niklas Aldén, OK Linné och IFK Moras Artem Panchenko.

Revansch fick också Tilda Golsäter som vann D16, 40 sekunder före Tilda Östberg. Mattias Östberg klev upp en klass nu när det inte var någon dalacup och han vann även den klassen. Trots hårt motstånd av Järfällas Johan Lundbäck hade han nio sekunder tillgodo i mål.

I både D14 och H14 blev det Kåre-segrar då Vendela Söderqvist även vann söndagens tävling. H14 segrare blev Christoffer Lindgren som efter ett fint lopp kunde kosta på sig en bom på en minut till den nionde kontrollen och vinna ändå.