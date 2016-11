Ny tränare och nya löpare förstärker IFK Mora OK – alla är landslagsmeriterade

Närmast från göteborgsklubben Göteborg Majorna OK hämtar Mora in sin nye tränare, Raffael Huber.

Den 28-årige schweizare Huber har de åtta senaste åren representerat Göteborg Majorna som löpare men kommer nu alltså att även ta på sig rollen som tränare i IFK Mora OK. Huber kommer att representera Göteborgsklubben som löpare under hösten, men byter under våren klubb även där till Mora. Huber har meriter som mångårig löpare för det schweiziska landslaget.

Till klubbens elittrupp har fyra nya löpare plockats in, alla med landslagsmeriter.

Kristin Löfgren, Per Harald Havnen Johansen, Denisa Kosová och Vojtech Kettner är kvartetten som kommer att representera IFK Mora OK med start 2017.

De två förstnämnda är sambos och bor just nu i norska Bergen men flyttar under sommaren till Mora.

Denisa Kosová är sambo med nuvarande Moralöparen Vojtech Kral och har sprungit i både EM och VM för Tjeckien.

Vojtech Kettner beskrivs som ett 20-årigt stort framtidslöfte från Tjeckien, och är uttagen i det tjeckiska landslaget.