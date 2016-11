Svensk och von Krusenstierna uttagna i juniorlandslaget

Säsongens stora mål för juniorlandslaget blir junior-VM i Finland i juli, men säsongen bjuder även på EYOC i Slovakien och JEC i Österrike.

– Här ryms löpare som redan har fått en hel del internationell rutin, men vi har även fem namn som är helt nya i landslaget. Ifjol var vi tvåa i lagtävlingen på JVM efter schweizarna som gjorde ettfantastiskt hemmamästerskap. 2017 vill vi få ut det vi har på JVM och gärnaåterta bucklan från tidigare år, säger förbundskapten Susanne Wiklund Björk i ett pressmeddelande.

Här är hela juniorlandslagstruppen: Damer: Sanna Fast, Eksjö SOK, Linnea Golsäter, Eksjö SOK, Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, Lisa Jonsson-Nordin, Skåneslättens OL, Stina Nordin, Sundsvalls OK, Elin Pettersson, IFK Göteborg

Herrar: Anton Forsberg, Långhundra IF, Simon Hector, Snättringe SK, Simon Imark, Tullinge SK, Henrik Johannesson, Ronneby OK, Jesper Svensk, Stora Tuna OK, Isac von Krusenstierna, OK Kåre.