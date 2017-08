Resultat från torsdagens tävlingar i Rommehoppet

Klass 1 - 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Clear Round Kat. B

Lokal | Ponny | Hoppning 5 startande och 2 placerade

1) Wilma Lindquist, Björklinge Ryttarförening – Athena 0/79.05, 1) Thea M.Rudin, Falu Ridklubb – Fagerslätts Jaffarin 0/84.05, 1) Alice Godlund, Åsebo Ridsällskap – Jacobs Juicy Fruit 0/86.13, 1) Isabell Brandts, Säterbygdens Ridklubb – Hallebäcks Sonata 0/78.24, 1) Märta Andersols, Borlänge Ryttarsällskap – Risegård´s Star Light 0/82.52

Klass 1 - 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Clear Round Kat. C

Lokal | Ponny | Hoppning 9 startande och 3 placerade

1) Ida Lindåker, Gagnefs Ridklubb – Mayori 0/81.39, 1) Theodora Solou, Föreningen Skästa Ridcenter – L.A. Illusion 0/66.49, 1) Ebba Hagberg, Borlänge Ryttarsällskap – Munsboro Coloured I Am 0/79.16, 1) Alma Olsson, Köpings Ridklubb – Claggan Moonwalker 0/79.42, 1) Ellen Westberg, Gyttorps Ridklubb – Lady´s Delight 0/68.07, 1) Ida Lindåker, Gagnefs Ridklubb – Pricken 0/74.30, 7) Maja Östlund, Gyttorps Ridklubb – Harmonins Ja-Tack 4/78.35, 7) Louise Vik, Gagnefs Ridklubb – Lövsjöens Wanessa 4/92.42, 9) Aprilia Fellebro, Gyttorps Ridklubb – Royal Tiara Ute.

Klass 1 - 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Clear Round Kat. D

Lokal | Ponny | Hoppning 19 startande och 5 placerade

1) Sandra Ankarlou, Djurgårdens Ryttarklubb – Harley Lianka 0/68.49, 1) Fredrika Lindgren Andersson, Föreningen Skästa Ridcenter – Munsboro Morning Mist 0/75.85, 1) Alice Ehn, Sunne Ryttarförening – Rockislands Heather`s Boy 0/84.97, 1) Frida Hagberg, Borlänge Ryttarsällskap – Sparkling Arwen 0/70.51, 1) Linnea Gustafsson, Rommeheds Stallklubb – Baleally Marvin 0/64.88, 1) Emilia Liljeberg, Gyttorps Ridklubb – Charlotte 0/78.63, 7) Frida Nordgren, Heby Ryttarförening – Lambada van de Mereyt 4/69.10, 7) Emelie Lacker, Gladö Ridsällskap – Snorkfröken 4/81.05, 7) Elin Björklund, Hofors Ridsällskap – Top Secret 4/75.37, 7) Felicia Borg Persson, Borlänge Ryttarsällskap – Glenicmurrin Boy 4/81.69, 7) Isabelle Hedin, Dalälvens Hästkraft Sällskap – Sorry I`m Late K 4/78.82, 7) Saga Kumlin, Björklinge Ryttarförening – My Golden Champ 4/86.30, 7) Annie Bodegrim, Borlänge Ridklubb – Fiona QQ 4/74.57, 7) Isabella Ollén, Borlänge Ryttarsällskap – Branchfield Bobby 4/71.43, 15) Sandra Palmelin, Mälarhöjdens Ryttarsällskap – Coltstown Dun Scott 8/94.60, 15) Alma Strömsöe, Gagnefs Ridklubb – Coolderry Flash 8/83.49, 17) Kim Johansson, Hamre Ridklubb – Prime Investor 12/98.02, 18) Klara Skoglund, Borlänge Ryttarsällskap – Gräns Karl Surf 16/81.86, 19) Allie Frisk Charafi, Salaortens Ryttarförening – Titlest Flight Ute.

Klass 2 - 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kat. B Avd. A

Lokal | Ponny | Hoppning 10 startande och 3 placerade

1) Stella Lindquist, Nyby-Torshälla Ridklubb – Damma Sally 0-0/28.82, 2) Lukas Eriksson, Åsebo Ridsällskap – Benjamin 0-0/29.40, 3) Engla Jans, Heby Ryttarförening – Rosenberg`s Fly Away 0-0/29.83, 4) Engla Stenberg, Säterbygdens Ridklubb – Jasper Van Westpoort 0-0/30.86, 5) Nova Halvarsson, Borlänge Ryttarsällskap – Apple Pie 0-0/33.66, 6) Isabell Brandts, Säterbygdens Ridklubb – Hallebäcks Sonata 0-0/33.84, 7) Nekisha Lammi, Åsebo Ridsällskap – Picadilly 0-0/33.92, 8) Alice Godlund, Åsebo Ridsällskap – Jacobs Juicy Fruit 0-0/36.49, 9) Emmie Persson, Köpings Ridklubb – Brodals Meya 0-4/34.42, 10) Thea M.Rudin, Falu Ridklubb – Fagerslätts Jaffarin Ute.

Klass 2 - 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kat. C Avd. A

Lokal | Ponny | Hoppning 22 startande och 6 placerade

1) Estelle Gustafsson, Rastaborg Ridklubb – Merlins Dot 0-0/27.70, 2) Ebba Hagberg, Borlänge Ryttarsällskap – Munsboro Coloured I Am 0-0/28.96, 3) Madeleine Sundkvist, Stora Wäsby Fältrittklubb – Inagh Dancer 0-0/29.32, 4) Frida Nordgren, Heby Ryttarförening – Kviegårdens Castillo 0-0/30.01, 5) Matilda Westerlund, Heby Ryttarförening – Caatje Van de Eindhoeve 0-0/30.82, 6) Frida Nordgren, Heby Ryttarförening – Noorwolders Daranka 0-0/31.20, 7) Madeleine Sundkvist, Stora Wäsby Fältrittklubb – Jack 0-0/33.75, 8) Elsa Olvhag, Köpings Ridklubb – Luella 0-0/34.36, 9) Wilma Lif, Hofors Ridsällskap – Coco mademoiselle 0-0/35.79, 10) Alice Andersson, Föreningen Storbyns Ryttare – Fredriksbergs Toy 0-0/37.96, 11) Kerstin Baggens, Gagnefs Ridklubb – Kodac Hästak 0-4/30.17, 12) Tove Falkeström, Säterbygdens Ridklubb – Smedhults Neta 0-4/53.29, 13) Clara Oscarson, Köpings Ridklubb – Hembys Bellman 0-4/57.51, 14) Milana Nordin, Strömsholms Ridsportförening – Klara kan 0-8/30.76, 15) Alma Olsson, Köpings Ridklubb – Claggan Moonwalker 0-22/90.72, 16) Ida Bohm, Gävle Ponnyklubb – Eirian Tiopepe 4/49.50, 17) Saga Kumlin, Björklinge Ryttarförening – Fredriksdals Tiffany 4/58.76, 18) Ellinore Edgren, Sunne Ryttarförening – Enjoy 4/59.39, 19) Maja Björkman, Svärdsjö Ridklubb – Garth Brooks 4/60.24, 20) Moa Eriksson, Folkärna Ridsällskap – Ross House Rasco 8/54.23, 21) Moa Ekström lundin, Folkärna Ridsällskap – Tilda 8/57.78, 22) Emilia Limell, Gagnefs Ridklubb – Halkers Marie 12/91.43

Klass 2 - 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kat. D Avd. A

Lokal | Ponny | Hoppning 30 startande och 8 placerade

1) Ebba Tellner, Hofors Ridsällskap – Izalla 0-0/28.54, 2) Wilma Ketola, Fryksdalens Ryttarsällskap – Oldehuis Dandelion 0-0/29.22, 3) Sebastian Lindgren Andersson, Föreningen Skästa Ridcenter – T.J 0-0/29.43, 4) Elinor Bergqvist, Sunne Ryttarförening – In The Wings 0-0/32.19, 5) Felicia Lindgart, Falu Ryttarsällskap – Jack 0-0/32.38, 6) Emilia Sandmark, Falu Ridklubb – Royal Roy 0-0/39.51, 7) Lovisa Erlandsson Steger, Roslagens Rid och Körklubb – Munsboro Ryanair 0-0/39.61, 8) Elina Jakobsson, Dalälvens Hästkraft Sällskap – Orchid´s dillan 0-4/30.70, 9) Ida Björkman, Svärdsjö Ridklubb – Henri Mick 0-4/31.02, 10) Isabelle Hedin, Dalälvens Hästkraft Sällskap – Sorry I`m Late K 0-4/33.31, 11) Emma Akterhag, Föreningen Skästa Ridcenter – I'm Too Cool Spartacus 0-4/36.29, 12) Elin Hagström, Borlänge Ryttarsällskap – Dimmans Poetic Lad 0-4/55.68, 13) Frida Nordgren, Heby Ryttarförening – Lambada van de Mereyt 0-4/61.74, 14) Elin Björklund, Hofors Ridsällskap – Top Secret 0-4/67.62, 15) Emelie Westerlund, Heby Ryttarförening – Wandering Spirit 0-Ute., 16) Linnea Gustafsson, Rommeheds Stallklubb – Baleally Marvin 4/50.08, 17) Felicia Dilen, Hofors Ridsällskap – Black Jack 4/53.92, 18) Linnéa Grannas, Orsa Ridklubb – Nash 4/56.52, 19) Annie Bodegrim, Borlänge Ridklubb – Fiona QQ 4/56.90, 20) Blanca Eriksson Lindroth, Djurgårdens Ryttarklubb – El Fakhir 4/57.08, 21) Alice Ehn, Sunne Ryttarförening – Rockislands Heather`s Boy 4/58.41, 22) Felicia Borg Persson, Borlänge Ryttarsällskap – Glenicmurrin Boy 4/58.87, 23) Julia Haraldsson, Filipstads Ridklubb – Killernan Polly 4/59.77, 24) Elina Dahlberg, Sigtunabygdens Ryttarförening – Spots Included 4/60.76, 25) Sandra Palmelin, Mälarhöjdens Ryttarsällskap – Coltstown Dun Scott 4/75.45, 26) Max Sjöberg, Gustavsbergs Ryttarsällskap – High Fly 4/81.81, 27) Sandra Ankarlou, Djurgårdens Ryttarklubb – Harley Lianka 12/84.00, 28) Alma Strömsöe, Gagnefs Ridklubb – Coolderry Flash Ute., 28) Saga Kumlin, Björklinge Ryttarförening – My Golden Champ Ute., 28) Allie Frisk Charafi, Salaortens Ryttarförening – Titlest Flight Ute.

Klass 3 - 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kat. B Avd. A

Lokal | Ponny | Hoppning 6 startande och 2 placerade

1) Theodora Solou, Föreningen Skästa Ridcenter – Anells Breeze 0-0/24.45, 2) Engla Jans, Heby Ryttarförening – Rosenberg`s Fly Away 0-0/25.24, 3) Engla Stenberg, Säterbygdens Ridklubb – Jasper Van Westpoort 0-0/25.93, 4) Emmie Persson, Köpings Ridklubb – Brodals Meya 0-0/26.65, 5) Wilma Tyrsell, Strömsholms Ridsportförening – Mona 0-0/28.65, 6) Stella Lindquist, Nyby-Torshälla Ridklubb – Damma Sally 0-0/31.56

Klass 3 - 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kat. C Avd. A

Lokal | Ponny | Hoppning 21 startande och 6 placerade

1) Alva Backman, Ludvika Ridklubb – Robo 0-0/25.21, 2) Tyra Norström, Föreningen Skästa Ridcenter – Kilmolash Galtee Jan 0-0/25.63, 3) Milana Nordin, Strömsholms Ridsportförening – Klara kan 0-0/26.11, 4) Alice Andersson, Föreningen Storbyns Ryttare – Fredriksbergs Toy 0-0/27.49, 5) Julia Leppänen, Åsebo Ridsällskap – Farex 0-0/27.80, 6) Johanna Lindberg, Aspeboda Ridklubb – Stine 0-0/31.02, 7) Frida Nordgren, Heby Ryttarförening – Kviegårdens Castillo 0-0/31.28, 8) Ester Staffas O´Callaghan, Borlänge Ryttarsällskap – Sörkullens Lucifer 0-0/35.01, 9) Lovisa Erlandsson Steger, Roslagens Rid och Körklubb – Scarlett 0-0/35.38, 10) Wilma Lif, Hofors Ridsällskap – Coco mademoiselle 0-0/36.13, 11) Saga Kumlin, Björklinge Ryttarförening – Fredriksdals Tiffany 0-0/36.16, 12) Estelle Gustafsson, Rastaborg Ridklubb – Merlins Dot 0-4/27.10, 13) Siri Camitz, Tierps Ryttarklubb – Cherry Surprise 0-4/27.60, 14) Julia Hanson, Djursholms Ridklubb – Munsboro Lemon Drop 4/58.44, 15) Clara Oscarson, Köpings Ridklubb – Hembys Bellman 4/61.83, 16) Lina Westbom, Säterbygdens Ridklubb – Elektors Hillary 4/64.60, 17) Matilda Westerlund, Heby Ryttarförening – Caatje Van de Eindhoeve 4/65.65, 18) Frida Nordgren, Heby Ryttarförening – Noorwolders Daranka 4/71.78, 19) Ellinore Edgren, Sunne Ryttarförening – Enjoy 8/56.01, 20) Moa Ekström lundin, Folkärna Ridsällskap – Tilda Ute., 20) Tove Falkeström, Säterbygdens Ridklubb – Smedhults Neta Ute.

Klass 3 - 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kat. D Avd. A

Lokal | Ponny | Hoppning 11 startande och 3 placerade

1) Julia Hanson, Djursholms Ridklubb – Lindens Myrna 0-0/26.55, 2) Felicia Lindgart, Falu Ryttarsällskap – Jack 0-0/28.48, 3) Alice Löhr, Sigtunabygdens Ryttarförening – Top mist c 0-0/28.74, 4) Emma Akterhag, Föreningen Skästa Ridcenter – I'm Too Cool Spartacus 0-0/33.53, 5) Hanna Ohlsson, Ekbackens Ryttarförening – Mio 0-4/30.43, 6) Emelie Lacker, Gladö Ridsällskap – Snorkfröken 0-4/33.61, 7) Elina Dahlberg, Sigtunabygdens Ryttarförening – Spots Included 4/55.12, 8) Luke Hickey, Föreningen Runsten Equestrians – Top secret 4/56.89, 9) Lias Håkansson, Stora Wäsby Fältrittklubb – Munsboro Macintosh 4/60.21, 10) Julia Ehn, Sunne Ryttarförening – Young Biddy 4/62.34, 11) Linnéa Grannas, Orsa Ridklubb – Nash Ute.