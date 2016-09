S-politikern Josef Erdem: "Ett kurdiskt namn räcker för att arresteras"

Josef Erdem sitter i styrelsen för den kurdiska kulturföreningen i Borlänge, är modersmålslärare i kurdiska och ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

Han kom till Sverige som 22-åring då han flytt från Turkiet via Syrien för att söka politisk asyl. På flyktingförläggningen i Rämshyttan träffade han sin fru Suzan. De har nu varit gifta i 25 år och har tre barn tillsammans.

I Sverige har Josef Erdem engagerat sig i såväl politik som kultur, och gör sin röst hörd i många sammanhang.

Men i hemlandet Turkiet märker han nu av samma förtryck som fick honom själv att fly som ung.

Som DT tidigare skrivit greps Josef Erdems son Arvin av turkisk polis i mitten av augusti. Han var på väg till Diyarbakir, en stad i Turkiet som betraktas som en slags inofficiell huvudstad för Kurdistan (anm. kurderna har aldrig haft en egen stat).

– Han skulle hälsa på släkt i Diyarbakir och det var första gången han reste själv. Han skulle byta flyg i Istanbul men blev stoppad av civilpolis och förhörd. De tog hans telefon, hans dator och hans pass i beslag. Han tyckte att det var väldigt obehagligt, säger Josef Erdem.

Arvin fick inte fortsätta sin resa utan skickades tillbaka till Sverige. "Not permitted to enter Turkey due to public security" stod det på papperet, men på vilket sätt han utgjorde en säkerhetsrisk framgick aldrig. Josef Erdem berättar att sonen trakasserades av turkisk polis:

– Han är född i Sverige, är bara svensk medborgare och har aldrig varit politiskt engagerad. De såg ett kurdiskt namn och vårt släktnamn - det räckte för att arresteras. Det var en vanlig resa och alla papper var korrekta.

För Josef Erdem, som själv flydde Turkiet när han var i samma ålder som sonen, är parallellen tydlig. En generation senare har inget förändrats, menar han:

– De har inte ändrat något. Jag trodde att den turkiska staten var med civiliserad. Regimen har lovat att reformera och hitta en lösning på kurdfrågan. Erdogan (anm. nuvarande presidenten) har till exempel sagt att EU-medlemskapet skulle börja i Diyarbakir.

Josef Erdem säger att han och många andra känner sig lurade av den turkiska regimen, som lovat ökad demokratisering men i stället gjort tvärtom.

– Vi trodde att det skulle utvecklas åt rätt håll, att han skulle ha en dialog med kurderna. Nu är det i stället laddat för krig. Han trampar på svaga människor och lagen... den är hans egen.

När Josef Erdem besökte Diyarbakir i januari i år var den gamla staden Sur, som är klassad som världsarv, helt förändrad.

– Det var pansarbilar och kanoner på gatorna i den gamla antika staden, och vi mötte civilpoliser med automatvapen. Det var inte samma stad som tidigare.

Josef Erdem, och den svenske journalisten som han var i följeslag med, förhördes av polis som försökte beslagta de foton och videoinspelningar de gjort.

Konflikten har trappats upp i området, men trots allt som Josef Erdem bevittnat och utsatts för tror han inte på att möta våld med våld. Tvärtom:

–En del människor kan reagera som en katt som blir inträngd i ett hörn, men vi försöker förmedla icke-våld till kommande generationer. Majoriteten av de kurdiska grupperna i Sverige tror inte på våld, utan på mänskliga rättigheter och demokrati.

På frågan hur den turkiska befolkningen generellt ser på kurdfrågan säger Erdem att det är väldigt delat. Många har attraherats av populism och den hårdföra assimiliationspolitiken, medan andra vill att mänskliga rättigheter ska råda.

–Vissa tar ställning mot regimen och drabbas själva, även fackföreningen och journalister. De som arbetar för mänskliga rättigheter sitter inte på makten.

– Att assimilera kurder, den mentaliteten finns kvar hos de andra tre partierna i parlamentet (anm. det fjärde är pro-kurdiska HDP) och populism har gjort att folk röstat på dem. Men totalitära regimer kollapsar i längden, det går bara att tysta folk en viss period.