17-åriga Ludvikaprodukten Anna Miram simmade bra under de första inledande dagarna under JSM/SM. Under dag ett och två simmade hon bland annat distanserna 100 meter medley och 200 meter medley – som resulterade i personbästa men tyävrr ingen medaljplats.

Under måndagsmorgonen lyckades hon dock simma sig till en bronsplats på juniorernas 200 meter ryggsim.

Under måndagskvällen vid 17:30-tiden simmar Väsbysimmerskan i seniorfinal på samma distans – där hon är rankad fyra.