15-åringen från Sälen – ett av Sveriges OS-hopp: "Ska göra allt"

Smeknamnet är "Swedish swag queen", alltså ungefär "svenska stildrottningen", för hennes speciella åkstil.

– Jag tar långa grabs och håller det stilrent. Landar snyggt i stället för att snurra jättemycket, inte få till en grab och landa på rumpan, säger Jennie-Lee Burmansson om sin stil till TT.

Hon kan mycket väl bli vår yngsta OS-deltagare. Jennie-Lee Burmansson från Sälen tävlar i världscupen i Österrike i helgen. Målet är givet: Hon jagar OS-kvalgränsen.

15-åringen måste bli bland de 24 bäst rankade. I dag är hon 29:a efter att ha tagit en tredjeplats i världscuppremiären.

– Jag ska göra allt jag kan för att få fler resultat i världscupen så jag kvalar in, säger hon till TT.

Just nu är hon på läger i Österrike med landslaget och får lovord över sig.

– Hon visar så mycket potential både under och utanför tävling. Hon visar vad hon vill, får hon rutinen att tävla på högsta nivån så tror jag att the sky is her limit, säger förbundskaptenen Patric Hopstadius.

Läs också

► Stor framgång för unga Sälentjejen – slutade trea i världscupspremiären

►Freeskiingtalang från Sälen debuterar i världscupen – blir yngst i landslaget: "Jag är sjukt peppad"

►JVM-silver till Jennie Lee Burmansson: "Det största hittills"