Bosses tips: Manchester City, Middlesbrough och Leeds är favoriter i fara

Tottenham och Liverpool är jättefavoriter på hemmaplan den här veckan. Och jag spikar båda! Swansea respektive Burnley ska inte kunna stå i vägen.

Många tror också på Djurgården, hemma mot Örebro. Men där vill jag för säkerhets skull ha med ett kryss på stora systemet. Örebro slog ju till exempel Malmö senast... 1X känns helgarderat här.

Manchester City, Middlesbrough och Leeds då? Nja, här vill jag utfärda lite varning!

Watford har imponerat i säsongsinledningen och är obesegrat efter fyra matcher. Manchester City får se upp! Krysset ska med tidigt.

Middlesbrough har inte övertygat så här långt. Queens Park är bättre än förra säsongen, så jag tar med en chans-2:a på stora systemet.

Leeds har värvat ihop ett riktigt bra lag den här säsongen under nye dansk-spanske tränaren Thomas Christiansen och är enda obesegrade laget i The Championship efter sju omgångar och toppar tabellen. Nykomlingen Millwall tycker jag har sett bättre ut än vad man förväntat sig. Och dessutom ska ni veta att Millwall vunnit sju av de åtta senaste mötena, sedan 2008, hemma på The New Den mot Leeds. Bra statistik att luta sig emot. En 1:a ska absolut med på större system!

Mitt facit förra veckan:

Stryktipset:

7 rätt på enkelraden.

8 rätt på 24-raders.

10 rätt på stora systemet.

Måltipset:

2 rätt på enkelraden.

3 rätt på R12-systemet.

Veckans förslag:

STRYKTIPSET

Enkelrad (24 rader)

1. Tottenham–Swansea 1

2. Huddersfield–Leicester 2 (12)

3. Liverpool–Burnley 1

4. Newcastle–Stoke 1

5. Watford–Manchester City 2 (X2)

6. West Bromwich–West Ham 1

7. Birmingham–Preston 1

8. Bristol City–Derby 1 (12)

9. Hull–Sunderland 1

10. Middlesbrough–Queens Park 1

11. Millwall–Leeds 2

12. Nottingham–Wolverhampton 2 (1X2)

13. Djurgården–Örebro 1

Stora systemet, 2 304 rader (utgå från 24-raders): Tottenham, Liverpool och Hull spikas. Helgardera match 8. Ta med en 1:a i match 11. X-gardera match 4, 6 och 13. Lägg till en 2:a i match 7 och 10.

MÅLTIPSET

Enkelrad: 5, 8, 12, 13, 16, 19, 29, 30.

R12-system: 2, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 29, 30.

• Enkelraden på stryktipset och R12-systemet på måltipset är Dala-Demokratens tips i ”10 tidningars tips”.

• 24-raderssystemet på stryktipset och enkelraden på måltipset är Dala-Demokratens tips i ”20 svenska experter tippar” i Vi Tippa.