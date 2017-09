Olsson även utslagen i US Opens singelturnering

Stefan Olsson gjorde succé och vann Wimbledon tidigare i somras.

Under helgen avgörs nästa Grans Slam, nämligen US Open i New York.

Olsson gick under förmiddagen (svensk tid) in i dubbelturneringen tillsammans med belgaren Jochim Gerard, men det blev respass direkt mot det franska paret Stephane Houdet och Nicolas Peifer efter setsiffrorna 6–3, 5–7, 10–8.

Under fredagskvällen skulle Olsson få chans till revansch när han gick in i singelturneringen.

Men det ville sig inte för Olsson som åkte ut direkt även där och återigen var Stephane Houdet som skickade ut svensken.

Setsiffrorna skrevs till 6-3, 6-3 och matchen var över efter en dryg timme.

Olsson kunde således inte upprepa Grand Slam-succén från Wimbledon.