HAGMYREN. När GS75 avgjordes på Hagmyren under söndagseftermiddagen vann Stig H Johanssons lopp (GS75-5) tipsenligt av favoriten They Don´t Know och Göran Lång. Han sökte sig tidigt framåt och fick överta ledningen.

– Jag hade en känsla för det, sade Lång som även på förhand var optimistisk.

– Hon har mött bättre hästar tidigare och gått bra där, menade han.