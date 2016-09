Kanonkväll på Romme för Team Westholm

Mest skoj var naturligtvis triumfen i den andra V4-avdelningen där han lotsade Clerys Spring D.T. till karriärens första seger.

- En härlig seger som verkligen gladde. Speciellt en dag som denna då så många delägare var på plats, summerade Oskar den segern.

Bakom Clerys Spring D.T. döljer sig 100 delägare.

Redan tidigare under kvällen var Oskar i en central roll. I det andra loppet lotsade han nämligen Marlon Donvici till seger i debuten.

- Men den här segern skall ni inte tacka mig för. Det stämde nämligen inte alls i inledningen och det var mer tur än skicklighet att vi kom till ledningen.

Väl där var dock spänningen över och segern blev till sist enkel, förklarade Oskar de triumfen och fick allt att låta mycket enkelt.

Över huvudtaget var det mycket stall Westholm den här kvällen. Efter att Oskar visat sina färdigheter tog en annan lärling över.

I den fjärde V5-avdelningen var det nämligen skickliga Jasmine Ising som lotsade in talangfulla Carlyn till en snygg seger.

- En härlig häst att få köra. När vi svängde in på upploppet var det bara att lägga i såirtväxeln och åka ifrån till seger, menade en nöjd Jasmine.

Dagen inleddes med ett tvååringslopp där vi fick se en riktig talang i Vainqueur R.P. tränad av Svante Båth och för kvällen med Magnus Jakobsson i vagnen.

Trots en galopp i en våldsam öppning kunde han nu komma tillbaka till seger på 17,3/2140.Inom V5-spelet inledde Erik Lindegren med en imponerande seger tillsammans med Lotus Gil som trots en utvändig resa visade sig klart starkast sista biten.

- Men han är speciell av sig. Han är mycket kapabel med klarar inte att få stänk på sig så det gäller att inte ha någon framför sig, förklarade segerkusken som alltså inte skrämdes av att få ett utvändigt lopp.

Daniel Reden gästade dalabanan med ett flertal hästar och det blev son vanligt seger med hem till stallet i Enköping.

Triumfen kom nu i den andra V5-avdelningen där hans Fighting Bax visade klassen genom att lämna konkurrenterna via attack sista 600.

- Men det var helt ny utselning idag. Barfota och Jänkarvagn gav verkligen en positiv kick, summerade Daniel den segern.

Omgången avslutades med en stenhård uppgörelse där Andreas Peterson med knapp marginal kunde säkra segern med sitt vapen Hachiko. Favoriten Sallys Boy höll stången till det allra sista steget.

Spelet

V4-FACIT: (lopp 3-6).Omsättning: 178 643 kronor.Att utdela: 133 983 kronor.Ant: system: 2 562 st.Rätt rad: 4 Beauty Leg, 13 Clerys Spring D.T. 5 Lotus Gil, 10 Fighting Bax.Strukna hästar: Avd 3 nr 12, 13, avd 4 nr 4.Utdelning: Fyra rätt (33 system) 4 005 kr

V4:ans gång.

Avd 1: 287 system kvar, värde 465 kronor.Avd 2: 124 system kvar, värde 1 070 kronor.Avd 3: 72 system kvar, värde 1 838 kronor.Avd 4: 33 system kvar, värde 4 005 kronor.

V5-FACIT: (lopp 5-9).

Omsättning: 298 357 kr.Att utdela: 193 933 kr.Ant system: 6 320 st.

Rätt rad: 5 Lotus Gil, 10 Fighting Bax, 7 Björs Frej, 3 Carlyn, 11 Hachiko.Strukna hästar: Avd 1 nr 12, 13, avd 2 nr 4, avd 3 nr 5, avd 5 nr 2, 6.

Utdelning: Fem rätt (598 system) 324 kronor.

V5:ans gång.

Avd 1: 3 515 system kvar, värde 55 kronor.Avd 2: 1 851 system kvar, värde 104 kronor.Avd 3: 1 805 system kvar, värde 107 kronor.Avd 4: 1 454 system kvar, värde 133 kronor.Avd 5: 598 system kvar, värde 324 kronor

Loppen:

V4-1.Beauty Leg andra par ytter. Klev hastigt in i handlingen 600 meter från mål. Ledningen in på upploppet och enkelt undan in mot mål.Favoriten: Fröken Sting ledningen. Galopp som slagen in på upploppet.

V4-2.Clerys Spring D.T. kom perfekt fram från sitt tillägg. Avancerade mot ledningen varvet från mål. Lämnade sällskapet och gled undan till en överlägsen seger.Favoriten: Vinnaren.

V4-3 o V5-1.Lotus Gil kom tidigt fram utvändigt om ledaren. Hade inga problem att kliva fram och ta över då upploppet nalkades.Favoriten: Mago galopperade bort sina möjligheter.

V4-4 o V5-2.Fighting Bax fick ett perfekt lopp i det tredje paret ytter. Klev in i handlingen 600 kvar. Rundade utan problem fram till ledningen och var ensam över upploppsrakan.Favoriten: Exceed'Em galopperade bakom bilen. Stark upphämtning i skymundan.

V5-3.Björs Frej sladdade i kön. Klev fram till anfall på slutvarvet och tog över i sista kurvan. Slog av på takten sista 100 men var aldrig i förlustfara.Favoriten: Vinnaren.

V5-4.Carlyn kom perfekt fram till det tredje paret ytter. Klev in i handlingen i sista kurvan och hade över upploppet inga som helst bekymmer att ta ned ledaren.Favoriten: Vinnaren.

V5-5.Hachiko liftade utvändigt i kön. Klev in i handlingen sista 400 och kunde i en mäktig avslutning nå fram till segern i det allra sista steget.Favoriten: Sallys Boy ledningen och drog i jämnt tempo. Målfotoslagen.