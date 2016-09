Lindhs travtips – Rommetravet

Det är tätt mellan travdagarna i länet. Redan på tisdagslunchen kan vi ladda om för en ny travdag. Det är denna gång Dalatravet Romme som bjuder in till lunchtävlingar inrymmande V4 och V5.

Loppen håller tämligen bra klass och det kan därmed trots det täta tävlandet bli en välbesökt tillställning.

När det gäller singelstrecken har vi fastnat för att inleda med Minnestads El Paso inom V4 spelet. Uppgiften i den första avdelningen ser på papperet mycket passande ut. Spik inom V5 hittar vi i den sista avdelningen där Mellby Empire i för honom passande omgivning bör ha en bra segerchans.

V4-1 (lopp 1).

Minnestads El Paso har imponerat under året. Efter att ha inlett med två andraplatser har det blivit tre raka vinster. Samtliga triumfer är tagna med mersmak. Har här ett passande läge och allt talar för att det blir en ny femetta för den talangfulla treåringen.

Ranken: 4, 13, 6, 11, 5, 10, 7, 1, 12, 8, 3, 2, 9.

V4-2: (lopp 2).

Brio de Biwetz startar vanligtvis i betydligt tuffare sammanhang än detta. Har han dock inte startar sedan början av juni och det finns därmed risk för ringrost. Tipsettan känns given men det skadar inte att plocka med hästar som Special One O.K.och Rock Lobster Tail.

Ranken: 2, 1, 11, 7, 3, 4, 6, 8, 10, 9, 5, 12.

V4-3: (lopp 3).

Diamond of Ace gör en intressant come back. I grunden är det en häst för riktigt stora sammanhang men skador har ofta satt käppar i hjulen. Trots avsaknad av lopp är han en allvarlig segeraspirant. Hankypanky Pagan har gått bra i sina senaste starter och är en het utmanare även här. Se även upp med hästar som Catch The Cash och Fuzz.

Ranken: 1, 6, 10, 3, 9, 8, 4, 7, 5, 2.

V4-4: (lopp 4).

Aragon är en härlig springare. Han har riktigt fin kapacitet. Har i höst fungerat fullt ut i stort sett varje gång. Den korta distansen är dock inget plus och det kan bli väl långt fram då slutvarvet nalkas. Det skadar därmed inte att gardera med hästar som K.A.Laspingla, Sikken Ålj och Lome Lett.

Ranken: 14, 6, 15, 4, 13, 7, 3, 10, 9, 11, 8, 5, 12, 1, 2.

V4-systemet : (lopp 1-4).

Avd 1: 4 (Reserver 13-6).Avd 2: 1, 2, 11 (7-3).Avd 3: 1, 3, 6, 10 (9-8).Avd 4: 4, 6, 14, 15 (13-7).Systemet: 1 x 3 x 4 x 4 = 48 rader/96 kronor.

V5-1: (lopp 6).

Milord är en intressant treåring hos Troels Andersen. Han vann senast på ett övertygande sätt men visade i starten innan att han inte är helt stabil på benen. Diaghilev har bra ”spring i benen” men missgynnas här av et uselt startspår. Hästar som Axelia och Garcon Above har i kraft av framspår outsiderchans.

Ranken: 9, 12, 5, 1, 11, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 7.

V5-2: (lopp 7).

Golden Mile har inte alls infriat de förväntningar man hade på honom inledningsvis. Bägge hans starter har utmynnat i galopper. Nu har han läget och dessutom mer rutin inombords och därmed kan det vara hans tur. Felfri är han svårslagen. Vid ny galopp är det hästar som Yipee och Gadget de L’Iton som främst tar över.

Ranken: 1, 12, 7, 10, 4, 11, 8, 5, 2, 9, 3, 6.

V5-3: (lopp 8).

Kometen såg dunderfin ut inför hans näst senaste start. Det blev också en enkel seger på toppfina 28,9. Senast var han inte lika alert utan det hela ändade med galopp. Det kan ha varit banunderlaget som spelade ett spratt så vi ger han en chans till. Innerspårets S.T.C.C.Faksen kan bjuda upp till strid och passas liksom fartfyllda duon Marino Rasken och Kajsas Ture.

Ranken: 2, 1, 11, 6, 3, 9, 14, 8, 7, 13, 15, 10, 12, 4, 5.

V5-4: (lopp 9).

Wanna Be A Star får tipset i detta öppna lopp. Hon har inte för vana att rada upp segrar men det gäller även konkurrenterna. Formen är dock bra och läget bör passa. Sabiona Memphis agerar ojämnt men kan en del i ljusa stunder. Hästar som Luckyfly Athena och Whega kan överraska. Som sagt det är öppet så gardera!

Ranken: 6, 4, 7, 9, 11, 10, 8, 5, 14, 13, 3, 12, 2, 1.

V5-5: (lopp 10).

Mellby Empire testade senast kval till Svenskt Travkriterium och att man inte riktigt räckte till i den omgivningen är väl inget att säga om. Nu handlar det om ett helt annat sällskap så även om startspåret inte är det bästa bör det vara en god segerchans.

Ranken: 11, 10, 5, 1, 2, 3, 6, 13, 14, 12, 15, 8, 9, 7, 4.

V5-systemet: (lopp 6-10).

Avd 1: 1, 5, 9, 12 (reserver: 11-6).Avd 2: 1, 7, 12 (10-4).Avd 3: 1, 2, 6, 11 (3-9).Avd 4: 4, 6, 7, 9, 11 (10-8).Avd 5: 11 (10-5).Systemet: 4 x 3 x 4 x 5 x 1 = 240 rader/kronor.

Tips i övriga lopp.

Lopp 5: 8 V.Dox (Tommy Eriksson), 5 Finnskog Nox, 6 Marelda.Outs: 3 Höstbotuva.