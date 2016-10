Tjejerna i fokus på Rättvikstravets sista tävlingsdag

Det handlade om en breddag vilket naturligtvis inte lockade någon storpublik.

Ändå var det rätt så bra lopp som serverades.

En som kommer ihåg dagen var gävletränaren Jenni H. Åsberg som signerade en dubbelseger. Hon inledde med seger tillsammansmed Chan Cha Na som i ett sulkylopp visade fina fartresurser då han avgjorde via en sylvass spurt.

Styrkt av den segern kom sedan Jenni tillbaka i den disciplin som hon behärskar bäst nämligen monté. Tillsammans med Make It Best klämde hon i den fjärde avdelningen till med en säker seger.

- Vi kunde vinna trots att det inte blev något optimalt lopp. Vi fick egentligen attackera för tidigt för att det riktigt skulle passa men han var bra och kämpade rejält ända hem, summerade Jenni den segern.

Faktum är att det med lite klaff på vägen hade kunnat bli en tredje femetta men Råsa Night som stumnade något sista biten fick i avdelning två på V4 nöja sig med tredjeplatsen. Två vinster och en bronspeng är dock ett mer än fullgott resultat på fyra starter.

Det handlade mycket om tjejerna den här dagen .Förutom Jennis framgångar kunde vi även räkna in seger för Linda Artursson tillsammans med Speedy Cocktail i den fjärde avdelningen och även Nathalie Blomsom drog det längsta strået i det sjunde loppet tillsammans med Coinrunner G.

Såväl V5 som V4-omgånge var i stort sett favoritbetonad. En som dock slog ur underläge men ändå kunde greja seger var Arne Ramberg som i en tredje avdelningen på V4 kunde lotsa sin egen Shakira Geltill en säker seger.

- Vi fick öppna lite tufft för att få ledningen men väl i spets var mycket vunnet och hon vann säkert, menade Arne omden segern som var hans tredje för året.

Säsongen avslutades i och med det nionde loppet och den som blev årets sista vinnaren på Dalatravet Rättvik var Joakim Elfving vars Focus Håleryd visade att han fortfarande besitter reurser som duger i tuffare sammanhang än breddtrav. Rundade nu till ledningen 500 kvar och var ohotad till slut.

RESULTAT RÄTTVIK 29/10.

V4-FACIT: (lopp 1 - 4).

Omsättning: 213 175 kronor.

Att utdela: 159 882 kronor.

Ant. system: 2 990 st.

Rätt rad: 1 Chan Cha Na, 4 Olimeda, 4 ShakiraGel, 6 Speedy Coktail.

Strukna hästar: Avd 2 nr 3.

Utdelning: Fyra rätt (324 system) 492 kr.

V4:ans gång.

Avd 1: 1 923 system kvar, värde 83 kronor.

Avd 2: 722 system kvar, värde 221 kronor.

Avd 3: 358 system kvar, värde 446 kronor.

Avd 4: 324 system kvar, värde 492 kronor.

V5-FACIT: (lopp 5-9).

Omsättning: 195 007 kr.

Att utdela: 126 755 kr.

Ant system: 2 331 st.

Rätt rad: 6 IlMio Dea, 8 Love Lyjam, 7 Coinrunner G., 13 Make It Best, 11 Focus Håleryd.

Strukna hästar: Avd 3 nr 1, 6, 14, avd 5 nr 4,12.

Utdelning: Fem rätt (98 system) 1 287 kronor.

V5:ans gång.

Avd 1: 1 968 system kvar, värde 64 kronor.

Avd 2: 269 system kvar, värde 469 kronor.

Avd 3: 228 system kvar, värde 554 kronor.

Avd 4: 132 system kvar, värde 955 kronor.

Avd 5: 98 system kvar, värde 1 287 kronor.

V3-FACIT: (lopp 8-10).

Omsättning: 31 120 kronor.

Rätt rad: 7Coinrunner G., 13 Make It Best, 11 Focus Håleryd.

Strukna hästar: avd 1 nr 6, 11, avd 3 nr 10,12.

Utdelning: 3 rätt (48 system) 476 kronor.

Loppen:

V4-1.

Chan Cha Na liftade i det tredje paret invändigt. Hittade ut i slagläge runt sista sväng och kunde över upploppsrakan avgöra till en enkel seger.

Favoriten: Make Me Young ledningen och gav sighelt då upploppet nalkades.

V4-2.

Olimeda serverades ett perfekt lopp i ledarens rygg. Kom tursamt loss in på upploppet och avgjorde utan problem. Enkelt undansista biten.

Favoriten: Spero Supersse ledningen och fickbestämma där framme. Gav upp då upploppet nalkades.

V4-3.

Shakira Gel bra med från start. Nådde ryggledaren. Ut efter 350 och kunde efter viss strid pressa sig till ledningen. Väli spets kunde hon bestämma till enkel seger.

Favoriten: Laufey galopperade bort sinamöjligheter från start. Bra upphämtning i skymundan.

V4-4.

Speedy Coktail bra med från start och kunde redan efter 300 meter ta sig till ledningen. Behärskade loppet fram till enenkel seger.

Favoriten: Vinnaren.

V5-1.

Il Mio Dea inledde i det andra paret ytter.Klev fram 1200 kvar och släpptes omgående till ledningen. Säkert undan överupploppsrakan.

Favoriten: Vinnaren.

V5-2.

Love Lyjam utvändigt utan rygg en bit bak i fältet. Klev in i handlingen i sista kurvan och avgjorde utan problem den sista biten.

Favoriten: Timotejs Anne Mona kunde via envåldsam inledning ta sig till ledningen. Slagen in på upploppet men höll ändå starkt.

V5-3.

Coinrunner G. över i tredje spår första 700. Kom ned till andra ytter. Fram i sista kurvan och hade kraft at såväl slå ledaren som stå emot attack bakifrån.

Favoriten: Vinnaren.

V5-4.

Make It Best inledde invändigt i kön. Med frami tredje varvet kvar. Mellan hästar 600 kvar och egen attack in på upploppet. Avgjorde säkert i en tät slutstrid.

Favoriten: Vinnaren.

V5-5.

Focus Håleryd kom bra iväg från start och hittade till det tredje paret ytter. Klev fram 600 kvar. Säkert grepp över upploppsrakan.

Favoriten: Pix Jubb ledningen och släppte.Tappade till slut.