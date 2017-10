SOLVALLA. Carina Erikssons Sid The Kid vann ett montélopp inom V65 på Solvalla under fredagseftermiddagen. Jenni Åsberg satt i sadeln och efter ett lopp i ryggar i andraspår hade Sid The Kid bästa krafterna till slut och avgjorde på 1.13,4a/1640 meter.

Ulf Eriksson överraskade sedan med Kajsa Frick-tränade Prins Norrgård. Från tillägg hittade han tredje ytter som blev andra ytter efter ett knappt varv och via attack 450 kvar fångades ledaren in kort före mål. Segertiden blev 1.15,0/2 160 meter.