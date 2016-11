Unga generationen glänste på Rommetravet

Den unga generation fick visa upp sig på den styva linan då Dalatravet Romme bjöd in till V65-tävlingar under lördagskvällen.

Årets upplaga av ungdomskvällen var kanske en tillställning som kanske inte var någon riktigt publikmagnet men som drog stort intresse via ATG-live. Närmare en miljon omsattes på V65 vilket är fina siffror.

Omsättningen var på riktigt hög nivå.