Westholms kväll på Romme – närmar sig 10 miljoner kronor

Allt detta står klart trots att det återstår 2,5 månad av säsongen.Vid fredagens tävlingar på hemmabanan Romme var det Westholm som intog huvudrollen. Han öppnade V64:an med en säker seger tillsammans med Eldvin.

- Han kändes riktigt bra och därför hade jag inga problem att välja taktik. Det var ledningen som gällde och där var det bara att köra vårt lopp. Visst blev vi utmanade till slut men någon fara med segern var det aldrig, summerade Westholm den femettan.

Segern var värd 35 000 kronor och det innebar att man passerade miljonen insprunget. Tveklöst är att slipper man bara skador framledes så fortsätter framgångståget att rulla.Redan tidigare på kvällen hade det blivit seger till stall Westholm. Oskar J. Andersson, försteman hos Jörgen, mjukade upp inför lördagens V75-starter med att lotsa kapable men fortfarande lite tröge Urgent Call till en säker seger.

- I förhand hoppades jag mest på en mindre slant men det löste sig så bra att jag därför mitt i loppet tog en chans och avancerade. Vi fick svar om ledningen men kom i varje fall till dödens och det gav slutligen segern, berättade en som vanligt ödmjuk segerkusk.

Senare under riktade dock stallet blickarna söderut. På Vincennes travbana kördes nämligen finalen i europaderbyt och där hade stall Westholm sin Copimade till start.

På en regntung bana blev det inga framgångar. Körande Frank Nivard var bra med från start och hamnade i det andra paret ytter men mitt i loppet var slaget förlorat i form av galopp.

Inom V64 spelet på Romme blev det i stort sett en favoritkavalkad och utdelningen därmed blygsam. Det var dock en hel del sportsliga godbitar som serverades. Frågan är dock om inte den andra avdelningens Amour Memorys seger var den som mest och bäst fastnade på näthinnan.

Han satt en bit bak i fältet men när välkörande Elias Strandberg kastade loss 700 kvar var det redan "Svanstedtsvibbar" som tändes. Ledningen erövrades i ett nafs och segern var klar redan mitt i sista sväng.

- Men även han trodde det var klart och slog av på takten då upploppet nalkades. Trött var han inte, menade segerkusken som i varje fall för säkerhets skull ryckte extraväxeln i form av bomullstussarna ur öronen.Tränare till Amour Memory är Bernt-Ove Johansson som huserar i Salatrakten han liksom Westholm.

Efter att landets montedrottning Sofia Adolfsson hade uppvisning med Laraki Brodde i avdelning tre fortsatte väntade vinnare som Paul The Apostle, Standout och Da Vinci Boko. Drygt en femhundring på sex rätt var därmed ett faktum och eftersom det inte vankades pengar på femmorna bjuds jackpot på V64 under måndagskvällen.

Så gick spelet

V64-FACIT: (lopp 4 - 9).

Omsättning: 4 474 612 kronor.

Att utdela: 2 908 497 kronor.

Ant: system: 96 694 st.

Rätt rad: 3 Eldvin, 15 Amour Memory, 3 Laraki Brodde, 1 Paul The Apostle, 4 Standout, 2 Da Vinci Boko.Strukna hästar: Avd 1 nr 6, avd 4 nr 4.

Utdelning: Sex rätt (2 978 system) 504 kr. Femmorna ger 13 kr och ingen utdelning på fyrorna.

V64:ans gång.

Avd 1: 24 704 system kvar, värde 60 kronor.

Avd 2: 9 094 system kvar, värde 165 kronor.

Avd 3: 7 587 system kvar, värde 198 kronor.

Avd 4: 4 989 system kvar, värde 301 kronor.

Avd 5: 3 420 system kvar, värde 439 kronor.

Avd 6: 2 978 system kvar, värde 504 kronor.

V4-FACIT: (lopp 6-9).

Omsättning: 495 908 kr.

Att utdela: 371 931 kr.

Ant system: 16 045 st.

Rätt rad: 3 Laraki Brodde, 1 Paul The Apostle, 4 Standout, 2 Da Vinci Boko. Strukna hästar: Avd 2 nr 4.

Utdelning: Fyra rätt (6 271 system) 52 kronor.

V4:ans gång.

Avd 1: 13 957 system kvar, värde 26 kronor.

Avd 2: 9 479 system kvar, värde 39 kronor.

Avd 3: 7 285 system kvar, värde 51 kronor.

Avd 4: 6 271 system kvar, värde 52kronor.

DAGENS DUBBEL: (lopp 8-9).

Omsättning: 2 577 132 kronor.

Rätt komb: 4/2.

Strukna hästar: Ingen.

Odds: 6 02.

V3-FACIT: (lopp 9-11).

Omsättning: 69 420 kronor.

Rätt rad: 2 Da Vinci Boko, 5 Classic Emotion, 7 Oneofthosedays. Strukna hästar: Avd 2 nr 4, avd 3 nr 2.

Utdelning: Tre rätt (44 andelar) 1 183 kronor.

Loppen:

V64-1. Eldvin var klart snabbast från start och kunde i ett tidigt skede förskansa sig i ledningen. Drog i jämnt tempo där framme. Säkert undan till slut. Favoriten: Mjölner Komet utvändigt i kön. Galopp 1400 kvar och diskades.

V64-2. Amour Memory fjärde ytter. Hastig attack 700 kvar. Ledning 500 kvar och ensam över upploppsrakan.Favoriten: Quila Tilly fjärde ytter. Galopp efter 700 meter.

V64-3, V4-1. Laraki Brodde liftade i det tredje paret utvändigt. Smög fram i slagläge. Full attack först 300 kvar och kunde via en vass avslutning avgöra till en säker seger. Favoriten: Vinnaren.

V64-4, V4-2. Paul The Apostle hade inga problem att försvara ledningen från sitt innerspår. Drog i jämnt hårt tempo där framme och var ensam då upploppet nalkades.Favoriten: Snyting hamnade utvändigt utan rygg. Höll farten tappert men utan chans att hota vinnaren.

V64-5, V4-3. Standout kunde utan några större problem ta sig till ledningen. Tilläts dämpa farten där framme. Ryckte in på upploppet och höll säkert undan för en smygkörd Highspeed Call.Favoriten: Vinnaren.

V64-6, V4-4. Da Vinci Boko liftade i det tredje paret ytter. Klev in i handlingen 300 kvar och kunde via en vass spurt fånga in ledande Global Newsletter och även koppla segergreppet.Favoriten: Vinnaren.