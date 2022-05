Putins krig är inget argument för Natomedlemskap

I krigets skugga stressas nu Sverige, utan grundlig debatt och folklig påverkan, in i Nato. Så sent som i november förra året beslutade den socialdemokratiska partikongressen om ett nej till Nato. Men medlemsdemokratin är inte vatten värd när regeringen nu har siktet inställt på att lämna in en ansökan snarast möjligt.

Bakom står det svenska militärindustriella komplexet med Jacob Wallenberg i spetsen och knuffar på. Den 7 april hölls ett hemligt möte i Helsingfors i detta syfte med näringslivstoppar samt Sverige och Finlands regeringar och överbefälhavare. Där har vi de som vinner på ett medlemskap; vapenindustrin, storföretagen och makthungriga politiker som viftar på svansen när Washington kallar.