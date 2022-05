Valdebatt - Framtidens psykiatri

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa bjöd på tisdagen den 3 maj in regionens politiker till en kväll på Kulturhuset tio14 i Falun. Intresset var stort och valdebatten samlade totalt 39 personer.

Östen Hannmyhr fortsatte under kvällen med fler frågor till regionens politiker. Publiken svarade och gjorde viktiga inspel.

De politiker som kom till valdebatten var från vänster i bild: Birgitta Sacrédeus (KD) Sofia Jarl (C) Mursal Isa (MP) Christer Carlsson (M) Sebastian Karlberg(S) och Patrick Liljeglöd (V). Foto: Anette Kruse

Kvällens publik visades ha en enorm erfarenhet och kunskap, både av egen erfarenhet och som anhörig till någon med erfarenhet av psykisk sjukdom, psykisk ohälsa och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utmaningar. Sofia Jarl (C) lyfte hur viktigt det är att vi organisationer finns med i psykiatrins brukarråd och på andra arenor där vi kan berätta hur det är i vår verklighet, som sedan kan tas tillvara som kunskapsbank inom vården. Det finns många utmaningar för våra regionpolitiker att ta tag i för att förbättra våra medlemmars livsvillkor och att avgörande politiska val kan leda till vilket utfall våra liv får. Svaren hos våra politiker kan finnas i vilken vård patienten får inom den psykiatriska öppen- och slutenvården och av alternativa vårdformer.

För att höra vad regionens politiker har för svar på utmaningarna fick politikerna samma frågor som våra medlemmar har haft möjlighet att svara på genom en enkät. Det var 87 medlemmar som svarade på enkäten och enkätens svar kan enkelt visa ett tvärsnitt av medlemmarnas upplevelser just idag, av regionens psykiatri. Svaren togs emot både digitalt och på utskrivna formulär på t ex hur medlemmarna upplever att bemötandet med psykiatrin generellt är. På den frågan blev svaret att 27,5 % tyckte bemötandet var mycket bra och 21,3 % tyckte bemötandet var mycket dåligt, 30 % tyckte bemötandet var mindre bra och 17,5 tyckte bemötandet var ganska dåligt och resten av medlemmarna visste inte vad de skulle svara. Fler enkätfrågor följde som hur medlemmarna upplever att fast vårdkontakt fungerar inom t ex inom öppenvårdspsykiatrin, vårdköerna, personaltäthet, om hur medlemmarna i våra föreningar upplever att de samordnade individuella planerna, en så kallad SIP, som är bra att få när en person får stödinsatser både från kommunen och regionens psykiatri. Där är svaret att 7,4 % svarar att det fungerar tillfredställande och 53,1% svarar att de aldrig har haft något SIP möte. Medlemmarna i våra föreningar gav också svar på om de tycker att de fått den hjälp som de förväntat sig av psykiatrin. En fråga handlade också om, att som efterlevande efter suicid få den hjälp och det stöd som borde vara helt självklart och givet.

Kerstin Grundelius från föreningen Attention i Dalarna har med digital kunskap sammanställt svaren som visades vara mycket varierande från våra medlemmar. Tyvärr tonades det fram en inte alltför positiv bild av Dalarnas psykiatri idag. På frågan i enkäten om våra medlemmar upplever någon personalbrist i psykiatrin var svaret att 63% känner av personalbristen, vilket är en hög andel. Men flera av våra medlemmar är också mycket nöjda med den vård som de har fått inom öppen- och slutenvården. Svaren visar att det finns att göra för att komma närmare det vi önskar i form av hjälp, stöd och vård. Vilken vård vi får kan också vara avgörande för skillnaden mellan liv och död.