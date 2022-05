Vi kräver en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet

Snus och nikotinportioner hjälper rökare att sluta, vilket är bra för folkhälsan.

Just nu pågår ett arbete kring lagstiftning och beskattning av tobaks- och nikotinprodukter. Ett område är just nikotinportioner, även kallat vitt snus, som i dagsläget kan säljas helt lagligt till unga under 18 år, vilket är helt förkastligt. Inför valet i höst har vi presenterat ett Valmanifest med förslag kring hur vi bland annat kan sträva mot en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet. Flera av våra förslag är konkret lagstiftning för tobak- och nikotinprodukter som i många fall har en hårdare linje än vad lagstiftaren föreslår.

Vi vill bland annat att:

- det ska införas en åldersgräns på minst 18 år för alla nikotinprodukter, med eller utan tobak.

- det ska införas en tydlig produktreglering för nikotinhaltiga produkter, vilket bland annat omfattar ingredienser, märkning och försäljning.

- det ska införas ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobak- och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse.

- beskattning av tobak- och nikotinprodukter ska ske efter hälsorisk. Cigaretter bör tydligt skattas högre än nikotinportioner.