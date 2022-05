De båda kantorerna Jörgen Engström och Peter Resare framträdde som sångsolister, Jörgen i Händels, Shall the trumpet sound, tillsammans med Johan Nordfeldt på piccolatrumpet. Peter sjöng För dig allén av H E Geehl och Agnus Dei av G Bizet. Tillsammans sjöng Jörgen och Peter sången, Den tid jag har ur musicalen ”Så som i himmelen” i ett nyskrivet arrangemang för orkester av Åke Jonsson. Publiken tackade med en stående ovation.

I konserten medverkade också Chamber Strings från Kulturskolan som tillsammans med sina lärare framförde stycket Music from Frozen. Eva-Helena Morén, Gunnar Morèn och Bo Önander som alla medverkat i Ludvika Spelmanstrio där, Erik Nordström spelade cello, drog ner jubel med Pelles Rullpolska. Grängesbergs Orkesterförening under ledning av Erik Jakobsson imponerade stort under kvällen inte minst i huvudnumret, F Schuberts symfoni nr 7 (den ofullbordade). Efter orkesterns och konsertens slutnummer, den bländande vackra Epilog av L.E. Larsson, kom kvällens andra stående ovation från en mycket nöjd publik.