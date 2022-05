Är svenska folket fredsegoister?

Hur var det då med den svenska neutraliteten under andra världskriget och tiden kort därefter? Här några exempel:

”Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Dess innebörd är alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Därför ansluter vi oss inte till militära allianser, fogar inte in oss i något stormaktsblock.”

# Under krigsåren i början av 1940-talet for tågen med över två miljoner tyska soldater och krigsmateriel genom Sverige för transporter till Norge och Finland.

# Från Luleå, Oxelösund och Narvik skeppades järnmalm av yppersta kvalitet till den tyska vapenindustrin från tiden före krigsutbrottet 1939 men malmexporten ökade från 1941 till 45 000 ton per dag. Sverige underlät att kalla in gruvarbetarna till militärtjänst så de kunde fortsätta att bryta malm åt Tyskland.

Vilka länder förhindrade då att en diktator tog över Europa på 40-talet?

Det finns olika siffror beroende på källa och beräkningssystem samt definitioner på hur många soldater som försvann eller stupade i andra världskriget. Här är några exempel. Storbritannien och Nordirland har siffror på över en halv miljon stupade, Frankrike just över 200 000, USA just under en halv miljon (i Europa) och Sovjet (inklusive Ukraina med flera) på över tio miljoner. Sverige deltog ju inte-så siffran är noll, men av de svenskar som frivilligt deltog i de ”finska krigen” försvann eller stupade 96.