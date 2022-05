Duon Dialog underhöll när Sågmyra-Bjursås PRO hade trivselträff

Bengt Lock informerade om den planerade dagsresan, onsdag 15 juni, till Hälsingland. 50 personer behövs för en full buss. Alla som var intresserade skulle anmäla sig till honom när träffen var slut. Detsamma gällde de som var intresserade av träffen den 6 juni vid Gopa Bystuga.

Jan-Olof Dahlström påminde alla att gå in på hemsidan www.pro.se/sagmyra-bjursas.se där allt som händer läggs in. På anslagstavlan vid Bjursås kyrka sätts det också upp affischer om något nytt dyker upp. Han informerade också att det ser tveksamt ut med den planerade Österrikeresan i augusti. Bengt Lock ville också ha tips på resor, studiebesök med mera och lade ut listor som han ville att de närvarande skulle fylla i när de gick hem. Endast ett tips kom in. Ett stort tack till alla som kom och delade glädjen.