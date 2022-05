Efter senaste valet fick i många kommuner styrande S bredda styret och ta med borgerliga partier. Ibland var det inte bara C eller L utan såväl M som KD. I kommunerna återfinns alltså en mängd varianter av styren. Och sådant som inte sägs kunna förekomma på riksplanet, som att C och V är i samma styre (ihop med även S och kanske MP) förekommer i kommuner. Där förhandlar C och V (och ofta även åtminstone S) om budget och annat. På riksplanet menar dock C att det som är möjligt i flera tiotals kommuner, att C och V förhandlar om ekonomi, inte är möjligt.

På andra delen av vänsterhögerskalan finns borgerliga styren som är beroende av att SD inte röstar emot deras förslag i viktiga omröstningar. I väldigt få kommuner är SD i styrande position. Men det förekommer i några i Skåne och Blekinge.

Efter valet i höst kommer många kommuner att få ovanliga partikombinationer i styren. Sådant som sägs inte vara möjligt på riksplanet kommer att vara möjligt i flera kommuner vad gäller partier i styren och samarbeten. Men visst, de praktiska uppgifterna är fler och större i kommunerna än på riksplanet och de ideologiska aspekterna är mindre även om de finns med även där.

Men en del väljare tycker nog det är konstigt att partier som V och C kan samtala om vatten och avlopp på ett ställe, kommunen, men inte om garantitillägg för pensionärer på ett annat, riksdagen.