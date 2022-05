Den Putinska glömskan och lögnen

Vilket stöd det nu av Biden uppdaterade ”Lend-Lease Act” kan komma att ge Ukraina kvarstår att se.

Det stöd som Sovjetunionen och Röda armén fick mellan 1941 och 1945 uppgick till motsvarade 200 miljarder USA-dollar i dagens penningvärde. Och det omfattade allt från livsmedel till järnvägsräls. Beräkningar säger att Sovjetunionen fick in omkring 400 000 jeepar och lastbilar, 7 000 flyg som flögs direkt från fabriker i USA till flygfält i Sibirien, cirka 30 000 motorcyklar, 20 000 amerikanska specialfordon för att bära missiler, 13 000 stridsvagnar, 35 000 radioutrustningar, 2000 lok till järnvägarna och omkring hälften av all räls som behövdes för att hålla spåren i skick. Till det kom också att mer än hälften av all aluminium och 80 procent av all koppar som Sovjetunionen behövde för kriget kom från USA. Med det kom även verktygsmaskiner och utrustning till industrin. Man fick också högoktanigt bränsle för att kunna tanka flygen.