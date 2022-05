Efter Olof Palme...

Ovanstående är några få exempel på vad som genomförts de senaste 30 åren. Och nu skall vi in i krigs- och kärnvapenorganisationen Nato. Krigsbudgeten beräknas kosta Sverige cirka 110 miljarder kronor per år vilket är 300 miljoner per dag för vapen och våld, och nästan 10 procent av den statliga budgeten som är på cirka 1250 miljarder kronor.

Barnomsorgen, skolan, sjukvården och äldreomsorgen går på knäna med bristande resurser till behövande och utsatta. Ingen demokratisk process i en av de största och viktigaste politiska frågorna på 200 år. Socialdemokratin är idag ett rent högerparti som tappat både sin ryggrad för solidaritet, nedrustning, fred och sin moraliska kompass. Här går min gräns med ett medlemskap i Nato för att inte fortsätta att rösta på Socialdemokraterna.

Förtvivlad och bedrövad socialdemokrat i tredje generation