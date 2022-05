Politiska beslut påverkar säkerheten i vägtrafiken

Det är 25 år sedan nollvisionen lanserades. Riksdagen beslutade om den och Vägverket, som nu uppgått i Trafikverket, genomförde den. Den visionen innebar att antalet dödade i trafiken skulle nedbringas till noll, med några delmål varav ett var 270. Antalet döda i trafiken i mitten av 90-talet var nästan 600 så 270 var en halvering. Det skulle uppnås om tio år, 2007. Efter det sattes delmålet 220 döda till 2020. Det nåddes också. Och för 2021 var antalet omkomna i trafiken det lägsta någonsin med 192. Det var det trots att trafikmängden är på den högsta nivån någonsin.

Antalet dödade i trafiken ökade från 1945 i takt med ökningen av mängden bilar och trafik och nådde en högsta nivå under andra halvan av 60-talet med runt 1 300 dödade per år. Under 70-talet minskade de omkomna i trafiken till under 900 per år runt 1980 och var i mitten på 80-talet 800 årligen. Främst tre faktorer påverkar utvecklingen: fordon (främst bilar), förare (främst åkande) och vägarna (trafikmiljön).