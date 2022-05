Dalafärder!

Det hade då kokat länge under det svenska överhetssamhället. Vanliga medborgare startade folkrörelser och tog till slut över mycket av samhällsruljangsen. Läsesällskapet i Falun var säkert en av tusen initiativ som förändrade detta land. Enda haken med det där fina sällskapet är förstås att enbart män enligt stadgarna tillåts vara medlemmar! Nåja, på mötet i församlingshemmet var nog hälften kvinnor i alla fall.

Min farfar , som var med och startade fackförening för skräddarna i Vingåker och även idrottsförening, skrev ett brev i början av nittonhundratalet till en av de där grevarna och frågade om föreningen kunde få använda slottets svandamm som bandyplan på vintern. Det gick bra, men det gick på nåder. Tjugo år senare hade grevarna gått i konkurs och Vingåkers IF hade skaffat sig medel att köpa en bit mark i Vingåker för en riktig idrottsplats.

Lördag förmiddag stod jag i Församlingshemmet i Dala-Floda och höll ett litet föredrag om de böcker jag givit ut för en förening som heter Faluns läsesällskap. Jag trodde någon liten bokcirkel skulle besöka mig i Dala-Floda, men det dök upp ett trettiotal personer. Något föredrag höll jag inte, jag pratade fritt om det som föll mig in och läste lite ur några av mina böcker. Jag vacklade till litet ibland; på grund av dåligt immunförsvar drog jag för någon vecka sedan på mig en lunginflammation, men pencellinet hade gjort susen.

Vi skulle egentligen träffats i vår trädgård, men lördagsförmiddagen var kulen. Efteråt for allesammans till den ganska nyöppnade restaurangen Matspiran i Mockfjärd. Där satt jag och pratade med musikanten Peter Carlsson. Vi hyllade Dalarnas bruksorter; han bor i Grycksbo och älskar orten.

Vid elvatiden på söndagen steg vi ur bilen i byn Tibble, strax utanför Leksand. Några stenkast bort finns Alfvéngården, där jag för många år sen faktiskt sov över några nätter när en sektion i Författarförbundet hade möte där, under romanförfattaren Inger Alfvéns överinseende. Men nu var det konstrundan kring Siljan som intresserade oss.

Sedan stannade vi till hos konstnären Anders Ståhl. Han satt och åt i ateljén, inrymd i en gammal Missionskyrka, när vi kom in köksvägen. Han hade inte hunnit få sig något eftersom besökare hela tiden anlände. Och jag blev störtförälskad i Ståhls målningar. Han målar i rakt nedstigande led från artonhundratalets friluftsmåleri – i den där fantastiska, figurativa luckan av frihet som uppstod när målarna lämnade inomhusmiljön och akademierna – och innan en ibland ganska doktrinär modernism suddade ut så mycket av glädjen och hantverket som finns i det figurativa, det föreställande.

Landskapsmåleri är fortfarande något som går rakt in i själen hos breda folklager. Det är inte fråga om någon lättköpt eller insmickrande nostalgi från Anders Ståhls sida – istället skulle man kunna tala om en kärlek till det reala, ja ett slags respekt för det verkliga som ögat och sinnena möter. Han kan flirta med de gamla impressionisterna men när en vacker kvinna med parasoll strövar i naturen så syns också de vita strimmorna från ett jetplan på himlen.

*

Vi for in till Leksand för att handla bröd och kaffebröd på Siljans konditori. Det är sånt man givetvis gör när man är i Leksand. Vi hade planerat att hälsa på många fler konstnärer, men man orkar inte ta in fler än några stycken.

På konditoriet kom jag i alla fall i samspråk med den tredje övertygade Natomotståndaren jag mötte denna söndag. Och vem vet – framåt hösten kanske en majoritet av befolkningen redan är emot ett svenskt Natomedlemskap?

Politiken är kort, konsten är lång.