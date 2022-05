Veteraner orienterade i Malung

Intresset för Dalaveteranorientering med Malungs OK, Skogsmårdarna som arrangör var betydligt mindre än när det går mera centralt i Dalarna. De som ändå kom till Malung var nöjda med banorna i en skog utan hyggen och nästan inga stigar.

Nästa deltävling är i Vansbro tisdag 31 maj.

Resultat: Bana 1. 4 460 m. 7 startande. 1.Jan Lärfars Leksands OK 38:58 2.Roger Lind d:o 39:24 3.Mats Jönsson Korsnäs IF OK 46:46 Bana 2. 3 810 m. 18 startande. 1.Åke Bolander Leksand 34:24 2.Johan Jungell Korsnäs 41:02 3.Daniel Frodin Kvarnsvedens GoIF OK 42:49 6.Gunilla Lärfars Leksand 46:34 Bana 3. 2 740 m. 15 startande. 1.Roland Ekström 35:27 2.Sven -Olof Asp Leksand 36:11 3.Karl Johansson IFK Hedemora OK 38:18 6.Maud Nilsson HJS-Vansbro OK 40:16 Bana 4. 2 180 m. 11 startande. 1. Karl-Erik ”KEA” Andersson IFK Mora OK 29:36 2.Maffe Frost d:o 31:42 3.Sören Andersson Järbo OK 38:57 9.Ingrid Wiklander-Nylander Sundsvalls OK 1:01:20