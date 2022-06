Krönika Lennart Götesson: Grekland och Turkiet är i en ständig fejd

Turkiet vill ha en tvåstatslösning för Cypern, det vill inte Grekland. Frågan är också om de turkar som bott länge på ön vill ha en tvåstatslösning. Mycket talar för att man skulle föredra att ön blev en stat. De turkar som ”flyttats” dit efter 1974 då ön delades upp i en turkiskt styrd del och en självständig grekisk del sägs dock vara för tvåstatslösning eller att vara en del av Turkiet.

Förutom kriget i Syrien där Turkiet nu tycks rikta in sig mot kurdkontrollerade områden så har landet också gamla synder. Turkiet vägrar envist att erkänna att folkmord begicks mot 1,5 miljoner armenier under det Osmanska rikets sista år och in på 1920-talet. Turkiet erkänner heller inte att Osmanska riket begick folkmord mot pontiska och anatoliska greker, samt syrianer/assyrier och kaldéer. Det borde inte vara så svårt att erkänna dessa folkmord eftersom det var det Osmanska riket som begick dem och Turkiet steg 1923 fram som en modern stat under ledning av Kemal Atatürk.

Någon lösning av den lågintensiva konflikten mellan Grekland och Turkiet kan inte siktas, däremot finns en fara att konflikten kan eskalera.