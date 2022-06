Granbarkborren har varit ett stort problem från 2018 och framåt. I sommar finns det risk att insektsproblemen blir värre än någonsin. I Hedemora har det under våren fångats in 45 000 granbarkborrar i en fälla – på en vecka. Det är lika mycket som brukar fångas in på ett år, vilket Radio Dalarna var först att rapportera om.