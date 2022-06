De klarade det – Jenny och Anna genomförde Supervasan

Vasaloppet, Cykelvasan och Ultravasan i en följd, på ett och samma dygn? Det går förstås inte om man ska vara petnoga, men om man åker från Berga By till Mora på rullskidor och sedan tar cykelvasan i fel riktning innan man avslutar med den ordinarie löpsträckningen så har man tagit sig an den utmaning som sedan ett par år går under namnet Supervasan.