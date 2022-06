En skola för alla?

Tänk dig att de tvingade ut dig flera gånger om dagen, oavsett vilket väder det var. De förstod inte att du var livrädd för olika vädertyper, eller fick panik om det blåste för mycket. Du kunde inte förklara det för dem heller, eftersom de talade ett annat språk.

Innan du tvingades ut skulle du dessutom trängas med de andra i ett litet kapprum, samtidigt som alla klädde på sig. Återigen skar det i öronen av alla ljud, skrik, skratt och dunsar, samtidigt som ögonen tog in alla rörelser omkring dig och gjorde att hjärnan nästan kokade över av alla intryck.

Sedan försökte de tvinga dig vara social, bara för att alla andra tycktes vara det. Även om du inte hade något behov av att umgås med andra, så tvingades du låtsas vara det ändå. Bara för att du skulle vara som alla andra. Kosta vad det kosta ville. För alla skulle ju inkluderas.

När du tvingats ut till en plats du inte ville vara på, bland människor du inte ville vara bland, skulle du återigen behöva kämpa mot paniken över vädret, ljuden och all rörelse omkring dig. Oförutsägbarheten blev överväldigande och det knöt sig i magen av oro på dig. När du försökte förklara skräcken för de ansvariga, fick du bara svaret att alla skulle vara ute, det går nog ett tag till eller sluta sjåpa dig och var med de andra. Alla andra hade ju kul, så då skulle du också ha det.

Efter ännu en stressfylld tid i kapprummet när alla skulle in igen, tvingades du tillbaka in i rummet där lampor, ljud, människor och annat som fick dig inte må bra fanns. När du väl kämpat dig in i arbetsrummet, dök det hux flux upp en ny person som du ska jobba med. Du har ingen aning om hur länge den personen som ska ta hand om dig och försöka lära dig saker. Inte heller visste du om den här människan kände till dina svårigheter eller inte. Skulle du behöva förklara varför du inte orkade sitta stilla eller behövde hörselskydd ännu en gång? Förklara för någon som du visste inte förstod det du sa?