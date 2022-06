Framgång för Moras unge orienterare – brons på SM

Albin Gezelius, från IFK Mora OK, hamnade på prispallen i helgens SM-tävling i ultralång. Här flankerar han lördagens segrare Isak Lundholm, Umeå OK. Till vänster står Felix Silver, Gävle OK, på andra plats. Foto: Ulf Rask, IFK Mora.

Bild: Privat