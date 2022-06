Hedemoraelever gjorde upp i bowling

Fakta



Grundomgång Final

1) Vasaskolan 7 E 399, 2) Olympicaskolan 7:1 347, 3) Vasaskolan 7 A 337, 4)Vasaskolan 7 D 331, 5) Vasaskolan 7 C 300, 6) Vasaskolan 7 B 277, 7) Olympicaskolan 7:2 255,

Karusell 1

1) Vasaskolan 7 E 110, 2) Vasaskolan 7 D 103, 3) Olympicaskolan 7:1 80, 4) Vasaskolan 7 A 65.

Karusell 2

1) Vasaskolan 7 D 105, 2) Olympicaskolan 7:1 78, 3) Vasaskolan 7 E 74.

Final

1) Olympicaskolan 7:1 90, 2) Vasaskolan 7 D 79.

Grundomgång

1) Vasaskolan 8B, 362, 2) Olympicaskolan 8:1, 342, 3) Vasaskolan 8 E, 317, 4) Vasaskolan8 C, 315, 5) Vasaskolan 8 A, 314, 6) Olympicaskolan 8:2, 300, 7) Vasaskolan8 D, 275.

Karusell 1

1) Vasaskolan 8 C, 87, 2) Vasaskolan8 E, 85, 3) Vasaskolan8 B, 82, 4) Olympicaskolan 8:1, 75.

Karusell 2

1) Vasaskolan 8 E, 104, 2) Vasaskolan 8 B, 68, 3) Vasaskolan 8 C, 53.

Final

1) Vasaskolan 8 B 93, 2) Vasaskolan 8 E, 68 Grundomgång 1

Vasaskolan 9 C, 520, 2) Vasaskolan 9 D, 455, 3) Vasaskolan 9 B, 438, 4) Vasaskolan 9 A, 379, 5) Vasaskolan 9 E, 377, 6) Olympicaskolan 9:12, 877.

Karusell1

Vasaskolan 9 B, 134, 2) Vasaskolan 9 A, 106, 3) Vasaskolan 9 D, 102, 4) Vasaskolan 9 C, 97.

Karusell 2

1) Vasaskolan 9 D, 130, 2) Vasaskolan 9 A, 129, 3) Vasaskolan 9 B, 88.

Final

1) Vasaskolan 9 D, 108, 2) Vasaskolan 9 A, 101.