Enquist och Delblanc– två framtida klassiker?

Minns ni Hedebyborna i TV sent sjuttiotal? Tjugoåtta avsnitt om sörmländskt trettiotal. Det var teve-underhållning som slog an och det var Sven Delblanc (1931-1992) på höjden. Av honom minns man också gärna romaner som Speranza (om en upplysningens man som ändå sysslar med slavhandel), böckerna om Samuel, Eremitkräftan, Prästkappan, Åminne, Kastrater. Denne Delblanc var under trettio år samtida författare med Per Olov Enquist (1934-2020) och om dessa två har litteraturvetaren Lars Lönnroth skrivit en jämförande studie under titeln Parallella liv (Ellerströms).