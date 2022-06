Vi har ett allvarligt världsläge

Dessa mäns forskning och publikationer handlar framför allt om hur oligarkerna i öst, "tycoons" i väst och arabvärldens mångmiljardärer lyckats lägga under sig oerhörd rikedom och makt bara under de senaste decennierna. Statlig egendom har stulits och förts ut till skatteparadis, där skalbolag inuti skalbolag gör det nästan omöjligt att veta vem som äger vad. Så kan de komma undan all skatt, för så är skatteparadisen konstruerade. Ställen som Panama, Jersey med flera, lever ju av just dessa svarta affärer.

Och Vladimir Putin är själv oligark och ser sig som oligarkernas beskyddare. Putin har därmed lagt 85-90 procent av Rysslands samlade tillgångar under sin kontroll. Dessa har sedan förlänats till hans kollegor, som till adeln på medeltiden. Strategin att berika sig går ut på att stjäla och gömma - framför allt statliga tillgångar- i skalbolag baserade i skatteparadis. Metoden fanns redan på 1990-talet, när Putin hade goda kontakter i Rysslands maffiavärld.

Donald Trump spelar en liknande roll i USA, till exempel genom att gynna superrika vänner vid stora fastighetsaffärer. Gigantiska summor göms sedan undan enligt beskrivningen ovan.

2021 beräknades sådana gömda eller stulna tillgångar vara lika stora som USA:s, Kinas, Tysklands och Japans sammanlagda BNP (summan av alla varor och tjänster). Det betyder: en enorm ekonomisk makt och en helt annan världsordning.