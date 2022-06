Nästan alla ska med när Sverige ställer om

Miljöpartiet ligger för närvarande pyrt till i opinionen inför valet i september. En av partiets slogan är; ”Alla ska med när Sverige ställer om”. Tyvärr stämmer inte detta riktigt med verkligheten vilket är synd eftersom partiet behövs i svensk politik.

Alla håller inte med om partiets förtjänster, för sådana finns. Kanske är det dels för att man är konsekventa – till exempel att partiet inte går med på lägre drivmedelspriser eller minskad inblandning i bensin och diesel, dels är det för att man trasslar till med frågor som plastskatt – också en mycket central fråga men även här är opinionen motsträvig.

Just nu är det svårt att driva opinion utifrån dessa båda utgångspunkter i det läge Sverige och världen befinner sig. Nu pågår dessutom ett race för att så snabbt som möjligt få fram mer olja och gas som ersättning för förlorade leveranser utifrån vad som händer i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Att plast i naturen är malplacerad visade sig med all tydlighet i en ledartext den 1 juni av Göran Greider. Men det är just här, i hans text som jag kom att tänka på när Miljöpartiet bildades och de dokument som vid den tidpunkten startade partiet.