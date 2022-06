Nu scramblar golfsäsongen igång på allvar

Efter en lång, seg och kall vår och försommar drog äntligen tävlingssäsongen igång på Samuelsdals golfbana i Falun en vecka in i juni. Torsdagsscramblen brukar vara en av de populäraste klubbtävlingarna, där alla åldrar och kunskapsnivåer är välkomna att spela rolig golf tillsammans. I år var det premiär för tävlingen den 9 juni. Kanske var det alla skolavslutningar som gjorde att de anmälda uppgick till endast 17 spelare. Genomsnittet i fjol låg på 35 deltagare och många gånger lockar scramblen uppåt 45-50 spelare.

De 17 anmälda delades upp i sex lag med tre spelare i alla lag utom ett, där singelhandicaparen Niklas Hansson fick nöja sig med att ha nybörjarkompisen Ivan Svärd i sitt lag. De kom trots detta in på 29 slag och blev fyra i tävlingen. Tre lag gick ännu bättre. Bäst av alla Mats Neubauer i sällskap med duktiga paragolfaren Jessica Hansols och veteranen Bengt Gustafsson som landade på fina 26 slag, ett under banans par efter idel treor och en fin tvåa, en birdie på svåra hål 16. ”Det var tur att jag hade Jessica i laget!”, sa Mats. ”Hon kan ju putta bra!” Tilläggas kan att Jessica endast har ledsyn och får hjälp av sin mamma Carina att rikta in sig vid utslag och puttning. Jessica visade sin skicklighet även genom att vinna den individuella tävlingen ”Närmast hål” på hål 10.

På andra plats kom Andreas Westman, Carina Perjons Lundberg och Henric Thyr med 27 slag, banans par (idealresultat). På tredje plats hittar vi Sagar Patel, f.d. cricketspelare från Indien och nu banarbetare på Samuelsdal. Tillsammans med lagkamraterna Lars-Erik Måg och Svante Starrin kom de i mål på 28 slag efter 2 birdies, 4 par och 3 bogyes. Efter ronden väntade välgrillade korvar vid kocken Joan och hans Sam’s Food Truck, en nyhet för året vid Samuelsdal. Fler scramblare förväntas komma till framtida torsdagstävlingar på banan.