Politiska perspektiv på Moras idrottsliv: ”Folkhälsan i fokus”

Idrottens Riksförbund och SISU Idrottsutbildarna (RF-SISU) hade kallat till idrottsfrukost mellan idrottsledare och Moras lokalpolitiker, i en av Moraparkens konferenssalar under tisdagsmorgonen. Med på plats fanns Lennart Sohlberg (S), Anna Hed (C), Per Ericson (M) och Göran Aronson (KD), samt representanter från bland annat Mora IK, IFK Mora och Sollerö IF.