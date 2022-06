Byn där alla säger nej – stridslystna fastighetsägare: ”Det här kommer skapa osämja”

Tidningen hakade på Jan-Klas Neuman och Kjell Klintberg när de lite högtidligt lämnade in Sjugares ställningstagande i frågan om enskilda vägar. Varken kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C) eller kommundirektören var på plats, så de båda byrepresentanterna fick lämna in pappersbunten med underskrifter i receptionen.