S har ökat mest i grupper där partiet varit svagt

Partiet heter för övrigt Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Som namnet antyder så har partiet sitt ursprung bland arbetare och arbetarklassen. Men partiet har hela tiden haft stöd av många som inte är arbetare. Per Albin Hansson, partiledare 1925 till 1946, strävade efter att göra S till ett parti med brett stöd, ett vad statsvetare kallar folkparti. Hansson förknippas också med uppbyggnaden av ett Sverige med välfärd och social samt ekonomisk trygghet för alla, folkhemmet. Under kriget lyckades S under Hansson få rekordhöga nästan 54 procent av rösterna i valet 1940.

S har fått ett mer jämnt och jämnhögt stöd i en rad grupper, som yrkesgrupper, facklig tillhörighet, bostadsform och inkomstnivå. S under Magdalena Anderssons ledning har dock en bit kvar till det stora, breda och folkliga väljarstöd som S hade under Per Albin Hanssons tid, eller för den delen Tage Erlanders eller Olof Palmes tid. Men likt under de S-partiledarna har S ett betydande stöd i en lång rad grupper, även om S ännu har sitt högsta stöd bland arbetare och LO-medlemmar.