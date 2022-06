2 800 fordon per dygn genom Rämshyttan!

I sommar planerar Trafikverket att byta en vägtrumma på väg 50. Under minst fyra veckor ska vägen stängas och trafiken ledas genom byarna Idkerberget, Tuna-Hästberg och Rämshyttan via väg 646. Enligt uppgift rör det sig om cirka 2800 fordon per dygn varav cirka 600 räknas som tung trafik. Varför har det inte informerats om detta projekt som på ett sådant påtagligt sätt påverkar livssituationen för människor längs väg 646. Inga utskick, inga artiklar, ingen info på Trafikverkets hemsida. Ingenting!