Beröm för bra arrangerad tävling när veteranorientering avgjordes

Bana 1. 4 900 m. 20 startande. 1) Håkan Eriksson Malungs OK 31:16, 2) Lars Åkerman d:o 36:43, 3) Alfred Danielsson IFK Mora OK 42:57 1, 4) Julia Gunnarsson Malungs OK 1:01:11 (Bästa dam).

(1.Per Holm IFK Mora OK 32:39)

Bana 2. 4 000 m. 21 startande.1.Kjell Lidholm IFK Hedemora OK 40:47 , 2) Olov Söderqvist Dalaportens OL 41:10, 3) Bengt Söderqvist d:o 44:30 8) Maria Engberg Korsnäs IF OK 49:52 (1.Tony Karlsson IFK Mora OK 34:24)

Bana 3. 3 100 m. 28 startande. 1) Vilho Rokka Långshyttans AIK OK 41:01, 2) Inge Hultman Särna SK 42:51, 3) Stig Öst Korsnäs IF OK 43:28, 7) Anna-Lena Andersson VB OL 47:45 (Siv Svahn IFK Mora OK 43:39).

Bana 4. 2 400 m. 15 startande 1) KEA IFK Mora OK 46:25, 2)Siv Stam Säterbygdens OK, 3) Ing-Marie Mozelius Stora Tuna OK 51:45 (1.Lena Eriksson IFK Mora OK 1:05:42).

Bana 5. 1 800 m. 3 startande. 1) Stig Heineman Leksands OK 57:43, 2) Barbro Tegmark Domnarvets GoIF 2:02:21 (Andreas Gröning OK Kåre 25:54).