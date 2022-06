Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Borlänge riskerade att bli av med andra halvårets partistöd. Man skulle ha lämnat in handlingarna för sent. Detta efter slutdatumet den 5 maj enligt det kommunala reglementet. För det största partiet S handlade det om 523 769 kronor. Enligt reglerna hade även Moderaterna och Omsorg lämnat in ofullständiga handlingar och riskerade även de att bli utan pengar.