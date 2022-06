Vanligt folk har en nyktrare analys än eliten

Under fyra år härskade väldens mäktigaste man via sitt Twitterkonto. Förhoppningen var att ersätta honom med normalitet. I stället fick vi se den amerikanska vänstern bemanna ett sjunkande Titanic. I skrivande stund är Joe Biden mer impopulär hos det amerikanska folket än vad Donald Trump var, åtminstone lika långt in i mandatperioden, och är därmed den mest impopulära presidenten någonsin.

På vår sida Atlanten har Boris Johnson ägnat sig åt ’partygate’ och fortsatt huvudvärk över brexit. Hur har Labour tagit tillfället i akt? Traditionsenligt genom interna konflikter och genom ännu en medioker prestation i lokalvalen. Ännu värre är situationen för vänstern i Frankrike.

En befogad fråga är varför vänstern i dessa tre länder är så illa omtyckt. Än mer intressant är vilka det är som ogillar vänstern. I Kapitalet och Ideologin varnar den franske ekonomen Thomas Piketty för vad han kallar den ’brahminska vänstern’. (Brahminer=den högsta kasten i hinduismen). Piketty pekar på en internationell trend i allmänhet, och på USA, Frankrike och Storbritannien i synnerhet, där vänstern under senare delen av 1900-talet och 2000-talet gått från att vara arbetarnas partier till de högutbildades partier.

Den här trenden är en viktig delförklaring till arbetarrörelsens försvagning. I Frankrike förlorade Socialistiska partiet först arbetarna och när den tidigare S-ministern Macron bildade ett eget parti tog han med sig de högutbildade.

I Storbritannien lyckades Corbyn öka stödet markant bland högutbildade och unga medan stödet hos arbetarna sjönk. Hur partiet förhöll sig till Brexit var symptomatiskt. Labour gick till val på budskapet ”For the many, not the few” – samtidigt var beskedet att folkomröstningen skulle göras om eftersom flertalet hade röstat fel.