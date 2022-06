Högtidligt när Wallinpriset utdelades

Det blev både vackert och stämningsfullt söndagen den 19 juni. Det var Wallinhögtid i Stora Tuna kyrka, vilket också omfattade utdelning av 2022 års Wallinpris. Mottagare var prästen och hymnologen Per Olof Nisser boende i Norrköping. Biskop Mikael Mogren delade ut priset och höll också predikan under mässan.

Under mässan i kyrkan medverkade även kyrkoherde Per Henriksson Lerström och Stora Tuna kammarkör under Anita Sundmarks ledning. Tobias Nilsson sjöng solo och Charlotte Liss spelade på cello. Efter akten i kyrkan följde kransnedläggning vid Wallin-monumentet på kyrkvallen. Kransarna kom från Stora Tuna och Torsångs församling och Wallinsamfundet.