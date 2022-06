Kommunens medarbetare har samma syn på alla medborgare!

Som ordförande i kommunstyrelsens serviceutskott har jag funderat och försökt förstå hur din tolkning och dina slutsatser av hur vår kostpersonal agerat under pandemin kan ha blivit så fel.

Den del som varit den absolut största utmaningen för Faluns kostorganisation är bemanningen. En anledning till detta är att Falun har många små kök med endast en medarbetare som arbetar med måltidsserveringen. Falu kommun arbetar även med kombinationstjänster som i en fredad tid bidrar till målet om att kunna försörja sig själv (heltidsavtalet). För att kunna fylla upp en heltid krävs att många av våra medarbetare arbetar med så kallad kombinerad tjänst. Vanligast är att kombinera kökstjänst med lokalvård. Under pandemin har deras profession varit en utmaning då ersättare till frånvarande personal inte enbart ska ersätta en profession (kök) utan två (kök och städ).

När fjärde vågen drog in över Dalarna drabbades kommuner och regionen av höga personalbortfall. Behov av att i första hand ombesörja de äldsta och yngsta uppstod och vi gjorde bedömningen att det gick att lösa situationen genom att placera om befintlig personal till mer sårbara verksamheter såsom förskolor och under samma tid servera gymnasieeleverna en enklare, observera fortfarande näringsriktig, skollunch med hjälp av sektorservices egen personal från bland annat stab, IT- verksamhet och administrativ personal.

Veronica Zetterberg (Kd)

Ordförande i kommunstyrelsens service sektor i Falun