Avfallsavgift och sänkt skatt i Moras kommunala debatt

Fullmäktiges sista möte innan valet ägde i Mora rum 20 juni. Lennart Sacrédeus (KD) satt ordförande. Kommunen styrs av Moraalliansen: C, Morapartiet (Mop), M och KD. C är på 29 procent. Mop har nästan 16 procent, M drygt nio och KD knappt fem. Anna Hed (C) är kommunstyrelsens ordförande.