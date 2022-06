Även företagare behöver ta ut semester

Att planera och ta ut semester kan vara såväl kul och spännande som påfrestande beroende på vem du frågar, men det är ändå något som de allra flesta svenskar längtar efter och ser fram emot. Vanligast är att vara semesterledig under sommaren. De flesta svenskar vill också helst ha semestern under sommaren; när vädret är bra, skolorna stängda och andra i bekantskapskretsen också är lediga.

Vissa branscher har sin högsäsong under sommaren, samtidigt som andra branscher har en betydligt lugnare period. BNP-indikatorn för Sverige visar återkommande en lägre aktivitet under sommaren. Under juli går ekonomin som mest på lågvarv, med cirka 20 procent lägre ekonomisk aktivitet. Men det är fortsatt 80 procent fart på ekonomin, även om ”alla” går på semester. Hur går det ihop?